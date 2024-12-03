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Спецназ Грузии разогнал митинг у здания парламента в Тбилиси

В итоге участники протеста разошлись по соседним улицам, освободив часть проспекта Руставели, прилегающую к парламенту страны.
Анастасия Бобылева 2024-12-03 23:39:13
© Фото: Jay Kogler Keystone Press Agency Globallookpress

Спецназ Грузии очистил от протестующих часть проспекта Руставели, ведущую к парламенту страны. Для этого силовики задействовали спецтехнику.

Вышедшие на митинг сторонники оппозиции были вынуждены переместиться на соседние улицы или отступить дальше по проспекту Руставели, разделившись на группы, передает РИА Новости.

В Грузии продолжаются протесты сторонников оппозиции, которых не устроило решение правящей партии «Грузинская мечта» приостановить обсуждение о вступлении страны в ЕС. Этот вопрос решили не поднимать до 2028 года.

За пять дней активных протестов пострадали 12 полицейских и около 120 сотрудников правоохранительных органов обратились в медучреждения. Также сообщается, что более 200 митингующих задержали.

#в стране и мире #Грузия #протесты #Парламент
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