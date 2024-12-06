Guardian: Салливан пообещал Киеву новое вооружение к середине января

Советник американского президента по национальный безопасности Джейк Салливан во время встречи с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком пообещал предоставить Украине сотни тысяч снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронированной техники к середине января следующего года. Об этом пишет газета Guardian, ссылаясь на оказавшийся в ее распоряжении брифинг.

«Джейк Салливан в четверг более часа встречался с... Андреем Ермаком, пообещав предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января", - говорится в сообщении.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не прекратят оказывать помощь Украины в сфере безопасности и будут использовать все имеющиеся на это полномочия. Официальный представитель оборонного ведомства США Патрик Райдер отметил, что поставки оружия Киеву не прекратятся до ухода администрации Джо Байдена.

При этом до этого в Пентагоне признали, что поставить вооружение ВСУ до ухода Байдена будет сложно. Трудности могут возникнуть из-за коротких сроков и большой суммы, заявили в оборонном ведомстве США.