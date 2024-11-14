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Пентагон признал, что сделать поставки ВСУ до ухода Байдена будет сложно

Трудности могут возникнуть из-за коротких сроков и большой суммы, считает Сингх.
Карина Тазетдинова 2024-11-14 23:29:34
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP Keystone Press Agency Global Look Press

Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что министерству обороны будет сложно выделить Украине 7,1 миллиарда долларов до конца президентского срока Джо Байдена.

«Нам предстоит очень тяжело потрудиться, чтобы это произошло», — сказала она на брифинге.

Ранее нынешний американский лидер планировал запросить у конгресса дополнительные деньги Киеву. Они пошли бы ВСУ на 2025 год.

Сингх отметила, что сложности с поставками могут возникнуть из-за коротких сроков и внушительной суммы. При этом, представитель Пентагона заявила о том, что Соединенные Штаты все же рассчитывают регулярно поставлять оружие в ряды ВСУ, однако с учетом имеющихся боеприпасов на военных складах США.

Ранее стало известно, что Трамп планирует назначить новым министром обороны США ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета.

#Украина #сша #Пентагон #байден #поставки #Сабрина Синхг
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