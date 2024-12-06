В Пентагоне заявили, что имеют указание продолжать помогать Украине

США не прекратят оказывать помощь киевскому режиму в сфере безопасности, используя все имеющиеся полномочия. Поставки оружия Украине не прекратятся до ухода администрации президента Джо Байдена. Так ответил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он прокомментировал вопрос, намерено ли ведомство использовать оставшиеся денежные средства из тех, что одобрил Конгресс США. По подсчету журналиста, для оказания помощи Киеву осталось несколько миллиардов долларов.

«Правильно: 2,21 миллиарда долларов от USAI и 6,8 миллиарда долларов от PDA. Вы знаете, указание, которое мы получили от Белого дома, заключается в том, чтобы приложить все усилия для продолжения оказания помощи в сфере безопасности Украине и использовать имеющиеся у нас полномочия. И мы делаем именно это», - заявил Райдер во время брифинга в Пентагоне.

Он подчеркнул, что как на протяжении трех лет, так и сейчас американские власти продолжат помогать Украине и обеспечивать диалог с ней и союзниками и партнерами США.

Несколькими днями ранее помощник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что в новый пакет помощи киевскому режиму войдут сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другое необходимое оборудование. Поставка военной помощи состоится до середины января 2025 года.