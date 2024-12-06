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Уже не запретное: на Западе начали интересоваться мнением РФ по Украине

Замглавы МИД РФ Рябков в интервью телеканалу CNN призвал США дать убедительный сигнал Украине снять запрет на прямые контакты с Россией.
Россина Бодрова Марина Крижановская 2024-12-06 03:45:24
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Интервью заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова американскому CNN продемонстрировало, что у западных СМИ внезапно проявился интерес к мнению российских дипломатов, а то, о чем раньше те же CNN умалчивали, теперь не такое уж и «запретное».

«Зеленский недавно сказал, что Украина готова оставить некоторые территории, в обмен на полноправное членство в НАТО», - сказал Рябкову американский журналист

На это дипломат ответил, что в 2022 году Россия начала специальную военную операцию в том числе и по причине желания Украины стать членом НАТО.

«Это одна из причин, почему Россия начала специальную военную операцию. "Территория в обмен на мир" - это не та ситуация», - ответил Сергей Рябков.

Чтобы между Россией и Украиной начались переговоры, Вашингтон должен дать убедительный сигнал Киеву снять запрет на прямые контакты с Москвой, ведь они самостоятельно его ввели, подчеркнул замглавы МИД РФ.

Вторым условием является прекращение поставок западного оружия на Украину. Но американский президент Джо Байден, в отличие от своего африканского турне, эту возможность не проспал и успел подписать 71-ый пакет военной помощи. Его советник Салливан не только подтвердил это, но и напомнил всему миру, где на карте находится полигон для оружейных отходов.

На этом фоне замглавы МИД РФ Рябков обратился к США и предостерег от совершения провокаций в отношении России.

«Мое послание людям из уходящей администрации очень четкое: мы ответим, если будут провокации. Мы найдем способ, как отстоять нашу волю и наши интересы. Я никому не угрожаю. Это просто факт. Наступит момент, когда у нас не будет иного выбора, кроме как прибегнуть к еще более сильным военным средствам. Я не думаю, что это произойдет незамедлительно», - предупредил замминистра Сергей Рябков.

Напомним, 30 ноября высокопоставленный дипломат отмечал, что у России есть все военно-технические средства для вразумления Запада, если он не слышит аргументы по продолжающимся ударам вглубь российских территорий.

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