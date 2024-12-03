Салливан рассказал, что войдет в новый пакет военной помощи Киеву

Белый дом сообщил, что поставку до середины января 2025 года киевский режим получит сотни тысяч артснарядов, тысячи ракет и прочее вооружение. Это анонсировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент поручил министерству обороны быстро доставить материальные средства на Украину, чтобы обеспечить ее всем необходимым для самообороны. С настоящего момента и до середины января мы поставим сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи дополнительных ракет и другое критически важное оборудование», - заявил он во время брифинга.

Салливан упомянул одобренный властями новый пакет военной помощи киевскому режиму в размере 725 миллионов долларов, назвав это помощью в сфере безопасности для Украины. Туда войдет значительное количество артиллерии, ракет и средств противовоздушной обороны.

Кроме этого, завершающий свой президентский срок Джо Байден санкционировал некоторые дополнительные шаги по укреплению позиций Украины в вооруженном конфликте, добавил его советник по нацбезопасности. Он сказал, что киевские власти получат нестойкие противопехотные мины.

Упомянув введенные против финансового сектора России санкции, Салливан добавил, что за ними последует еще больше рестрикций.

До этого в Пентагоне рассказали, сколько миллиардов долларов уже потрачено на помощь Киеву. За время нахождения Байдена у власти Украине выделили более чем 62 миллиарда долларов. А с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года помощь превысила отметку в 61,4 миллиарда долларов.