У России есть масштабный арсенал военно-технических средств, способных вразумить Запад, если они не слышат аргументы по продолжающимся ударам вглубь территорий РФ, предупредил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Системы ПВО эффективны, вы видите, что происходит. У нас есть масштабные средства противодействия для вразумления наших противников, коль скоро они не понимают никаких других аргументов», — сказал он в интервью ТАСС.

Он также отметил, что ключевой проблемой является то, что руководство этих стран «слышат, но слушать не хотят».

Ранее ВС РФ за неделю нанесли удары по местам размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ в ответ на атаки киевского режима вглубь российских территорий. Кроме того, ВС РФ выпустили за ночь 90 ракет по объектам военной промышленности Украины.