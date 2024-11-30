МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рябков: у РФ есть все военно-технические средства для вразумления Запада

Ключевой проблемой, по мнению замглавы МИД, является то, что Запад «слышит, но слушать не хочет».
Карина Тазетдинова 2024-11-30 08:13:36
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

У России есть масштабный арсенал военно-технических средств, способных вразумить Запад, если они не слышат аргументы по продолжающимся ударам вглубь территорий РФ, предупредил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Системы ПВО эффективны, вы видите, что происходит. У нас есть масштабные средства противодействия для вразумления наших противников, коль скоро они не понимают никаких других аргументов», — сказал он в интервью ТАСС.

Он также отметил, что ключевой проблемой является то, что руководство этих стран «слышат, но слушать не хотят».

Ранее ВС РФ за неделю нанесли удары по местам размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ в ответ на атаки киевского режима вглубь российских территорий. Кроме того, ВС РФ выпустили за ночь 90 ракет по объектам военной промышленности Украины.

#ВС РФ #ВСУ #Запад #Сергей Рябков #западное оружие #удары вглубь России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 