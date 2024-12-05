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Байден уснул во время встречи с африканскими лидерами в Анголе

Президент США примерно на 20 секунд закрыл глаза, подперев рукой щеку.
Дарина Криц 2024-12-05 03:16:54
© Фото: @FrequencyPolice X.com

Находясь на встрече с африканскими лидерами в Анголе действующий президент США Джо Байден уснул.

В среду, 4 декабря, он проводил переговоры с президентами Анголы, Демократической Республики Конго и Замбии во время Трансафриканского саммита. Когда речь произносил спикер из Танзании, американский гость пришел в неподвижное состояние.

«Как минимум дважды 82-летний Байден закрывал глаза на продолжительное время, сидя за столом переговоров. На одной из видеозаписей видно, как Байден подпирает левой рукой щеку и закрывает левый глаз двумя пальцами примерно на 20 секунд», - сообщает 360.ru со ссылкой на газету Metro.

Также говорится, что пожилой президент США положил голову на левую руку, наклонился в сторону и отдыхал так не менее 45 секунд. После он медленно вышел из этого состояния и слегка кивнул головой.

Прежде сообщалось, что на время визита американского лидера в Анголу в некоторых регионах запретили похороны. Церемонии захоронения умерших перенесли на следующий день после окончания официального визита президента США. Президент США накануне прибыл в Анголу с трехдневным визитом.

#в стране и мире #сша #Ангола #Африка #Джо Байден #Трансафриканский саммит #уснул
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