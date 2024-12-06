Путин: для защиты Союзного государства может применяться российское ЯО

Гарантии безопасности между Россией и Белоруссией предполагают задействование всех сил. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, речь идет и о тактическом ядерном оружии.

«Он (договор о гарантия безопасности. - Прим. ред.) определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиту суверенитета, независимости, конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территорий и внешних границ Союзного государства, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств. Речь в том числе идет о российском тактическом ядерном оружии, расположенном на территории Белоруссии», - сказал глава государства.

В минувшем сентябре Владимир Путин отмечал, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу. РФ также может применить ЯО, подчеркнул президент, в случае агрессии против Белоруссии. По словам главы государства, этот вопрос был согласован с Александром Лукашенко.

Также недавно на возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии указал и российский министр обороны Андрей Белоусов. В ноябре на заседании совместной коллегии оборонных ведомств двух стран он заявил, что изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения основ государственной политики России в области ядерного сдерживания.