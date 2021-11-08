Путин утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования в России

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ. Документ вступает в силу со дня его подписания.

«В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ "О безопасности" и от 28 июня 2014 года №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: утвердить прилагаемые основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», - сказано в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации.

Ранее Путин заявил, что в России высокий уровень военной безопасности. Об этом глава сообщил на совещании в серии встреч оборонной тематики в Сочи.