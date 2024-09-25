Путин: РФ оставляет за собой право применить ЯО при нападении на Белоруссию

Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие создает критическую угрозу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

Глава государства заявил, что Россия также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии. По словам Путина, этот вопрос уже согласован с Александром Лукашенко.

«…В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», - сказал Путин.

Кроме того, российский лидер на совещании подчеркнул, что использование ядерных сил является крайней мерой защиты суверенитета страны.

На заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию глава государства заявил, что агрессия против России от неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение.