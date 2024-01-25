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Песков настаивает на расследовании крушения Ил-76 как преступных действий Киева

Также официальный представитель Кремля назвал трагедию с российским Ил-76 «чудовищным актом».
Ирина Егорова 2024-01-25 11:30:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Москва согласна на международное расследование трагедии с российским Ил-76 только при условии, если следствие будет его рассматривать как «преступные действия киевского режима». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и таким образом прокомментировал заявления Зеленского о необходимости международного расследования инцидента.

«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима - оно однозначно нужно», - сказал Песков журналистам.

Также он назвал действия Киева «чудовищным совершенно актом», в связи с которым неизвестны перспективы дальнейшего обмена пленными с украинской стороной.

Самолет Ил-76 с 65 пленными украинскими военнослужащими на борту был сбит 24 января в Белгородской области. По данным Минобороны России, ВСУ запустили по нему две ракеты из ЗРК с территории Харьковской области. Также погибли шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве назвали авиакатастрофу терактом.

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