Песков настаивает на расследовании крушения Ил-76 как преступных действий Киева

Москва согласна на международное расследование трагедии с российским Ил-76 только при условии, если следствие будет его рассматривать как «преступные действия киевского режима». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и таким образом прокомментировал заявления Зеленского о необходимости международного расследования инцидента.

«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима - оно однозначно нужно», - сказал Песков журналистам.

Также он назвал действия Киева «чудовищным совершенно актом», в связи с которым неизвестны перспективы дальнейшего обмена пленными с украинской стороной.

Самолет Ил-76 с 65 пленными украинскими военнослужащими на борту был сбит 24 января в Белгородской области. По данным Минобороны России, ВСУ запустили по нему две ракеты из ЗРК с территории Харьковской области. Также погибли шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве назвали авиакатастрофу терактом.