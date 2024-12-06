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Лавров выразил надежду на то, что Запад воспринял «Орешник» всерьез

По словам главы российского МИД, Москва хотела донести, что будет готова сделать все ради защиты своих интересов.
Сергей Лебедев 2024-12-06 01:30:45
© Фото: МИД РФ © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Россия надеется, что Запад и Украина восприняли «Орешник» всерьез. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, Москва не хочет усугублять ситуацию.

«Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез», - сказал министр.

Испытанием гиперзвуковой системы в реальных условиях, отметил Сергей Лавров, Москва хотела донести, что будет готова сделать все, чтобы защитить свои законные интересы.

«Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша Военная доктрина гласит, что самое главное  избежать ядерной войны», - добавил глава МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал применение «Орешника» предупредительным «звоночком». Он, по словам официального представителя Кремля, оказался убедительным.

А на днях на эту тему высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что сигналы от испытания новейшей российской ракетной системы средней дальности услышали все.

#Сергей Лавров #Такер Карлсон #орешник
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