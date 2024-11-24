В Кремле назвали «Орешник» предупредительным звонком Западу

Применение новейшей российской баллистической ракеты «Орешник» по украинскому заводу - это предупредительный звонок Западу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этот «звонок» оказался убедительным.

«Коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию... Поэтому вот такие предупредительные "звоночки" - я имею в виду удар, который был нанесен нашей новой ракетой - это весьма своевременно. Это было востребованно и эффективно», - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.

Сложившееся на сегодняшний день ситуация между Россией и Западом беспрецедентна, подчеркнул Песков. Он отметил, что США явно демонстрируют намерение нанести России стратегическое поражение.

Напомним, что 21 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что российские войска применили новейшую баллистическую ракету «Орешник» для уничтожения украинского завода Южмаш в Днепропетровске. Удар нанесен в ответ на использование Киевом дальнобойных западных ракет для ударов по территории РФ. Позже Путин заявил о начале серийного производства ракеты.