МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Матвиенко: сигналы от испытания «Орешника» услышали все

По словам спикера Совфеда, те, кто расшифровал этот сигнал, будут определять политику по Украине.
Глеб Владовский 2024-12-02 09:10:16
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Сигналы от испытания новейшей российской ракетной системы средней дальности «Орешник», а также заявления президента РФ Владимира Путина на Западе услышали все. Такое мнение выразила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Когда я недавно сказала, что сигнал, посланный нашим испытанием "Орешника" и последующим обращением нашего президента, принят всеми адресатами на Западе, я имела в виду и команду Трампа», - приводит ее слова газета «Аргументы и факты».

Матвиенко также отметила, что те, кто расшифровал эти сигналы, будет определять не только политику по Украине. Изменениям также подвергнется и международная политика Вашингтона после 20 января 2025 года.

Напомним, 21 ноября Владимир Путин рассказал о применении Вооруженными силами Российской Федерации новейшей баллистической ракеты «Орешник». Под ударом оказался завод «Южмаш» в Днепропетровске в качестве ответной меры Москвы на удары ВСУ дальнобойным западным оружием по территории РФ.

#Дональд Трамп #Запад #валентина матвиенко #Совфед РФ #ракеты "Орешник"
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 