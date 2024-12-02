Матвиенко: сигналы от испытания «Орешника» услышали все

Сигналы от испытания новейшей российской ракетной системы средней дальности «Орешник», а также заявления президента РФ Владимира Путина на Западе услышали все. Такое мнение выразила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Когда я недавно сказала, что сигнал, посланный нашим испытанием "Орешника" и последующим обращением нашего президента, принят всеми адресатами на Западе, я имела в виду и команду Трампа», - приводит ее слова газета «Аргументы и факты».

Матвиенко также отметила, что те, кто расшифровал эти сигналы, будет определять не только политику по Украине. Изменениям также подвергнется и международная политика Вашингтона после 20 января 2025 года.

Напомним, 21 ноября Владимир Путин рассказал о применении Вооруженными силами Российской Федерации новейшей баллистической ракеты «Орешник». Под ударом оказался завод «Южмаш» в Днепропетровске в качестве ответной меры Москвы на удары ВСУ дальнобойным западным оружием по территории РФ.