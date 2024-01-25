В Кремле оценили перспективы дальнейшего обмена пленными с Украиной

Никто не может сказать, как трагедия с российским Ил-76 скажется на перспективах дальнейшего обмена пленными с украинской стороной. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, обмен пленными - процесс, происходящий в полной тишине, но пока о продолжении этой работы сказать нечего.

«То, что украинцы убили своих пленных, граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, это, конечно, чудовищный совершенно акт. Просто чудовищно», - сказал Песков.

Накануне в 11 часов 15 минут киевский режим совершил террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации. Борт следовал с аэродрома Чкаловский в Белгород. На его борту находились пленные военнослужащие ВСУ, которых должны были обменять.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, поражение самолета осуществлено Вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет. В результате трагедии погибли шесть членов экипажа, трое сопровождающих и 65 украинских военнослужащих.