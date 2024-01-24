МО РФ: Киев сбил Ил-76 с пленными, чтобы обвинить Россию в их уничтожении

Российское оборонное ведомство заявило, что киевский режим сбил российский самолет Ил-76, перевозивший пленных, чтобы обвинить РФ в их уничтожении.

В МО РФ квалифицировали произошедшее как теракт, отметив, что его совершением противник показал свое истинное лицо - пренебрег жизнями своих же граждан.

«Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский - Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», - говорится в сообщении.

Неприятель применил для поражения самолета зенитный ракетный комплекс. Он был расположен в районе населенного пункта Липцы в Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС России наблюдали пуск двух вражеских ракет.

Уточняется, что на борту были 65 украинских пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все, кто находился в самолете, погибли.

Минобороны России подчеркнуло, что руководство Украины отлично знало, что сегодня будет осуществлена перевозка пленных на аэродром в Белгород для обмена. Ранее была договоренность по проведению обмена во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.