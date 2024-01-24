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В МИД РФ пообещали неотвратимое наказание для причастных к атаке на Ил-76

В министерстве назвали атаку на Ил-76 террористическим актом.
Владимир Рубанов 2024-01-24 19:59:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Атака киевского режима на военно-транспортный Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, является террористическим актом, заявили в МИД России. Все, кто к ней причастен, будут установлены и понесут неотвратимое наказание по российским законам.

В заявлении министерства говорится, что атака на самолет была преднамеренной и осознанной акцией. Этот теракт показывает недоговороспособность киевского режима, который воспринимает людей как «расходный материал», говорится в сообщении.

Ил-76 военно-транспортной авиации России был сбит в 11 часов 15 минут 24 января, сообщало Минобороны России. Самолет выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский - Белгород и перевозил украинских военнослужащих для обмена.

ВСУ запустили по борту две ракеты из ЗРК, расположенного в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Погибли 65 украинских военнослужащих, 6 членов экипажа и 3 российских офицера.

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