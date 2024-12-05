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В московском метро прошли «Чтения Победы»

Мероприятие прошло в ночь на четверг в рамках подготовки к празднованию в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Игнат Далакян 2024-12-05 07:34:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В рамках подготовки к празднованию в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в ночь на четверг прошли «Чтения Победы» на станции «Маяковская» Московского метрополитена.

Гостями мероприятия стали студенты столичных вузов, лидеры и активисты волонтерских организаций, фондов и НКО, а также участники гуманитарных миссий. Все участники «Чтений Победы» могли видеть интерактивные видео о Великой Отечественной войне при движении по эскалатору. Кадры транслировались на сводах метро.

На станции можно было услышать произведения писателей и поэтов Александра Твардовского, Роберта Рождественского, Константина Симонова, Даниила Гранина и других авторов. На сцене их исполнили артисты эстрады, театра и кино, а также хор Сретенского монастыря и актеров театра «МОСТ». Каждое произведение сопровождалось громкими аплодисментами.

«Чтения Победы» были приурочены к началу контрнаступления советской армии под Москвой в 1941 году. На платформах станции были установлены два тематических поезда Московского метрополитена «Музей Победы» и «Подвиг народа».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что число приглашенных лидеров иностранных государств на празднование 80-летия Победы будет сопоставимо с саммитом БРИКС в Казани. Однако на вопрос, будут ли среди них главы западных стран, представитель Кремля ответил, что это станет известно позже.

#метро #маяковская #годовщина победы #«Чтения Победы»
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