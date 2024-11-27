Песков: число приглашенных лидеров на День Победы сопоставимо с саммитом БРИКС

Количество приглашенных лидеров иностранных государств на празднование 80-летия Победы будет сопоставимо с саммитом БРИКС в Казани. Об этом заявил корреспонденту «Звезды» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Могу сказать, что (приглашения - Прим.Ред.) отправлены большому количеству. Оно сопоставимо с саммитом, который был в Казани», - сказал Песков.

На уточняющий вопрос о том, есть ли среди приглашенных гостей представители западных государств, Песков ответил, что Кремль сообщит об этом позже.

Путин в ходе переговоров повторно пригласил своего коллегу в Москву на праздничные торжества 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В столицу Татарстана на саммит БРИКС, который прошел 22–24 октября, прибыли делегации от 36 стран, шести международных организаций, 22 главы государства. Заметным гостем стал генсек ООН Антониу Гутерриш.