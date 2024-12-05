МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

С 2025 года в Краснодарском крае запретят работать мигрантам на стройках

Губернатор Краснодарского края заявил, что со следующего года иностранную рабочую силу не будут привлекать для сферы строительства, а вместо нее местных студентов и выпускников колледжей.
Марина Крижановская 2024-12-05 04:36:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Со следующего года в Краснодарском крае начнет действовать строгий запрет на найм иностранных граждан для работы в строительной сфере. С таким заявлением выступил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, работодателям следует привлекать местную рабочую силу, в том числе студентов и выпускников строительных колледжей. Об этом он рассказал во время «Прямой линии губернатора Краснодарского края», куда обратился житель Анапы с просьбой рассказать о видении Кондратьева миграционной политики региона.

«Если уж говорить про стройку, в первую очередь, то мы запретили - это моя позиция - иностранную рабочую силу. Прежде чем мы подошли к решению этого вопроса, мы анализировали наш внутренний рынок с точки зрения рабочих или людских ресурсов. Поэтому когда мы запрещали иностранную рабочую силу, мы 50% оставили в стройке, чтобы плавно перейти. А в следующем году и в стройке она будет запрещена», - предупредил глава региона.

Губернатор Кондратьев призвал бизнесменов пересмотреть свою кадровую политику и порядок заработных плат так, чтобы она была привлекательной для молодых специалистов. Его слова приводит RT.

Подобные меры со следующего года вводятся и в Приморском крае. Там мигрантам хотят запретить работать в 41 сфере.

За текущий год в России произошел пересмотр миграционной политики. Так, 21 ноября в Госдуме приняли обращение о мерах противодействия незаконной миграции, что касается требований к уровню владения иностранцами русским языком и к организации трудовой миграции.

Также приезжающих в Россию будут проверять при въезде по фото и дактилоскопии. В качестве пилотного проекта пока выступает Москва как крупный транспортный узел.

#в стране и мире #Краснодарский край #мигранты #строительство #Кубань #Иностранцы #вениамин кондратьев #рабочая сила
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 