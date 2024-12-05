С 2025 года в Краснодарском крае запретят работать мигрантам на стройках

Со следующего года в Краснодарском крае начнет действовать строгий запрет на найм иностранных граждан для работы в строительной сфере. С таким заявлением выступил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, работодателям следует привлекать местную рабочую силу, в том числе студентов и выпускников строительных колледжей. Об этом он рассказал во время «Прямой линии губернатора Краснодарского края», куда обратился житель Анапы с просьбой рассказать о видении Кондратьева миграционной политики региона.

«Если уж говорить про стройку, в первую очередь, то мы запретили - это моя позиция - иностранную рабочую силу. Прежде чем мы подошли к решению этого вопроса, мы анализировали наш внутренний рынок с точки зрения рабочих или людских ресурсов. Поэтому когда мы запрещали иностранную рабочую силу, мы 50% оставили в стройке, чтобы плавно перейти. А в следующем году и в стройке она будет запрещена», - предупредил глава региона.

Губернатор Кондратьев призвал бизнесменов пересмотреть свою кадровую политику и порядок заработных плат так, чтобы она была привлекательной для молодых специалистов. Его слова приводит RT.

Подобные меры со следующего года вводятся и в Приморском крае. Там мигрантам хотят запретить работать в 41 сфере.

За текущий год в России произошел пересмотр миграционной политики. Так, 21 ноября в Госдуме приняли обращение о мерах противодействия незаконной миграции, что касается требований к уровню владения иностранцами русским языком и к организации трудовой миграции.

Также приезжающих в Россию будут проверять при въезде по фото и дактилоскопии. В качестве пилотного проекта пока выступает Москва как крупный транспортный узел.