В Приморье мигрантам хотят запретить работать в 41 сфере

Власти Приморского края планируют запретить мигрантам работать в 41 экономической сфере. Проект постановления губернатора региона опубликован в портале проектов нормативно-правовых актов.

«Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Приморского края, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности», - говорится в законопроекте

Уточняется, что под запрет попадают в том числе сферы здравоохранения, транспортная, экология, социальных услуг и энергетика. В настоящее время проект проходит публичные консультации, которые продлятся до 2 ноября. Затем администрация региона начнет процедуру оценки воздействия регулирующего воздействия самого акта.

Ранее сообщалось, что в Крыму мигрантам запретили работать в 35 экономических сферах.