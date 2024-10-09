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В Приморье мигрантам хотят запретить работать в 41 сфере

Список экономических сфер планируют расширить с 2025 года.
Глеб Владовский 2024-10-09 09:11:32
© Фото: Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress

Власти Приморского края планируют запретить мигрантам работать в 41 экономической сфере. Проект постановления губернатора региона опубликован в портале проектов нормативно-правовых актов.

«Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Приморского края, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности», - говорится в законопроекте

Уточняется, что под запрет попадают в том числе сферы здравоохранения, транспортная, экология, социальных услуг и энергетика. В настоящее время проект проходит публичные консультации, которые продлятся до 2 ноября. Затем администрация региона начнет процедуру оценки воздействия регулирующего воздействия самого акта.

Ранее сообщалось, что в Крыму мигрантам запретили работать в 35 экономических сферах.

#в стране и мире #мигранты #Приморский край #трудоустройство #запрет на работу
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