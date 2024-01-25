Турция завершила процесс утверждения членства Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО. Закон об утверждении ратификации протокола опубликован в официальном вестнике правительства Resmi Gazete, сообщает Anadolu.

Это завершает процесс утверждения Турцией членства Швецией членства в Североатлантическом альянсе.

Турецкий парламент 24 января одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Турция - суверенное государство, и она может принимать решения относительно своих союзников в НАТО, прокомментировал это решение пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На данный момент расширение военно-политического блока не одобрила Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан сказал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в телефонном разговоре, что будет призывать парламент сделать это «при первой возможности».