Орбан заверил Столтенберга, что Венгрия одобрит прием Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в телефонном разговоре, что его правительство поддерживает членство Швеции в военном блоке. Об этом Орбан сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) в среду.

Орбан заявил, что Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО и что он будет призывать парламент сделать это «при первой возможности».

Столтенберг в свою очередь сообщил, что «с нетерпением» ждет ратификации, как только венгерский парламент вновь соберется.

Парламент Турции во вторник одобрил членство Швеции в Североатлантическом альянсе, в результате чего Венгрия осталась единственным членом НАТО, который еще не ратифицировал это присоединение.