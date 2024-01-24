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Орбан заверил Столтенберга, что Венгрия одобрит прием Швеции в НАТО

Столтенберг в свою очередь сообщил, что «с нетерпением» ждет ратификации, как только венгерский парламент вновь соберется.
Владимир Рубанов 2024-01-24 16:58:01
© Фото: Marton Monus, dpa, Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в телефонном разговоре, что его правительство поддерживает членство Швеции в военном блоке. Об этом Орбан сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) в среду.

Орбан заявил, что Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО и что он будет призывать парламент сделать это «при первой возможности».

Столтенберг в свою очередь сообщил, что «с нетерпением» ждет ратификации, как только венгерский парламент вновь соберется.

Парламент Турции во вторник одобрил членство Швеции в Североатлантическом альянсе, в результате чего Венгрия осталась единственным членом НАТО, который еще не ратифицировал это присоединение.

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