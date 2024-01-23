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Турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Расширение Североатлантического альянса пока не поддержала Венгрия.
Сергей Лебедев 2024-01-23 23:20:01
© Фото: Xander Heinl, www.imago-images.de, GlobalLookPress

Сегодня на пленарном заседании турецкий парламент после нескольких месяцев обсуждений одобрил вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что теперь документ должен подписать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

На данный момент расширение Североатлантического альянса не одобрила Венгрия. Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что пригласил в Будапешт своего шведского коллегу Ульфа Кристерссона для переговоров о вступлении в НАТО.

Напомним, Швеция подала заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу в мае позапрошлого года. Для ее принятия необходимо одобрение всех членов блока.

Турция заблокировала вступление Швеции из-за позиции Стокгольма относительно Рабочей партии Курдистана, которую в Анкаре считают террористической. 

В итоге Швеция ужесточила законы против терроризма и сняла собственные ограничения на экспорт оружия в Турцию.

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