Турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Сегодня на пленарном заседании турецкий парламент после нескольких месяцев обсуждений одобрил вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что теперь документ должен подписать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

На данный момент расширение Североатлантического альянса не одобрила Венгрия. Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что пригласил в Будапешт своего шведского коллегу Ульфа Кристерссона для переговоров о вступлении в НАТО.

Напомним, Швеция подала заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу в мае позапрошлого года. Для ее принятия необходимо одобрение всех членов блока.

Турция заблокировала вступление Швеции из-за позиции Стокгольма относительно Рабочей партии Курдистана, которую в Анкаре считают террористической.

В итоге Швеция ужесточила законы против терроризма и сняла собственные ограничения на экспорт оружия в Турцию.