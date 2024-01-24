В Кремле назвали суверенным решение Турции принять Швецию в НАТО

Турция - суверенное государство, она может принимать решения относительно своих союзников в НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал факт одобрения турецким парламентом заявки на вступление страны в альянс.

«Одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО - это суверенное решение Турции», - заявил представитель Кремля.

Также он добавил, что Турция, являясь членом Североатлантического альянса, имеет свои обязательства, переговорные процессы со своими союзниками по этому альянсу.

Далее документ должен будет подписать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, чтобы Швеция официально и юридически стала членом НАТО.

Напомним, Швеция вместе с Финляндией подала заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу в мае позапрошлого года. Для ее принятия необходимо одобрение всех членов блока. 23 января после нескольких месяцев обсуждений турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО. На данный момент расширение Североатлантического альянса не одобрила Венгрия.