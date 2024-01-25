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МИД РФ: США заявили о готовности начать вывод войск из Ирака

По словам спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию, это может затянуться на годы.
Владимир Рубанов 2024-01-25 17:22:01
© Фото: IMAGO, Andreas Beil, Global Look Press

У России есть данные, что США заявили о готовности начать вывод своих войск из Ирака. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает ТАСС.

Лаврентьев сказал, что Багдад требует вывести с территории страны американский воинский контингент, и в Вашингтоне заявили о готовности начать этот процесс. В то же время спецпредставитель президента России затруднился оценить, насколько это реально. По его словам, вывод войск может затянуться на годы.

«Американцы, как вы видите... по многим странам мира, очень легко заходят, невзирая на мнение руководства тех или иных стран... а выходят очень тяжело», - сказал Лаврентьев.

Ранее сообщалось, что США и Ирак обсудят прекращение деятельности военной коалиции в этой стране. С началом нового этапа палестино-израильского конфликта американские базы на Ближнем Востоке подвергаются ударам сил, поддерживающих сектор Газа.

Американские военные тоже проводят операции в Ираке. В начале января в результате авиаудара США в Багдаде был убит полевой командир Муштака аль-Джавари. Еще не менее шести человек пострадали. После этого премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани заявил о выводе оставшегося контингента иностранных войск с территории страны.

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