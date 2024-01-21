Несколько американских военных пострадали при ударе по базе Эйн аль-Асад в Ираке

Вечером 20 января американская авиабаза Эйн аль-Асад в Ираке подверглась ударам шиитских вооруженных формирований. При атаке несколько военнослужащих США получили ранения. Об этом сообщило Центральное командование ВС США в социальной сети Х (ранее Twitter).

Удар произошел в 18:30 по времени Багдада. Тогда иракские группировки произвели пуск баллистическими и другими ракетами, большую часть из них удалось перехватить.

«Поддерживаемые Ираном боевики в западном Ираке выпустили несколько баллистических ракет и ракет по авиабазе Аль-Асад. Большая часть из них была перехвачена местными системами ПВО, остальные поразили базу. Оценка ущерба продолжается. Ряд американских военнослужащих проходят обследование на предмет черепно-мозговых травм. По меньшей мере один иракский военнослужащий был ранен», - заявили в американском ведомстве.

По информации телеканала CBS News, это нападение стало 144-ым на американские военные базы, дислоцированные в Ираке и Сирии, с атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. Журналисты написали, что это нападение стало одним из крупнейших подобных атак и вторым, во время которого ополченцы запустили баллистические ракеты.

В начале января этого года премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани принял решение о выводе оставшегося контингента иностранных войск с территории страны. Для этой цели создадут специальный комитет, который подготовит условия для прекращения деятельности коалиционных сил в Ираке.