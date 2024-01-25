Reuters: США и Багдад обсудят прекращение деятельности военной коалиции в Ираке

Вашингтон и Багдад планируют начать переговоры о прекращении существования возглавляемой Соединенными Штатами международной военной коалиции в Ираке и о том, как заменить ее двусторонними отношениями. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным информагентства, посол США в Ираке Алина Романовски уже передала письменное послание министру иностранных дел ближневосточного государства Фуаду Хусейну.

Отмечается, что Вашингтон отказался от предварительных условий, которые направлены на прекращение атак на американские войска со стороны поддерживаемых Ираном иракских боевиков. В МИД Ирака заявили, что «важное» письмо было передано премьер-министру республики Мухаммеду ас-Судани, и тот внимательно изучит его, передает агентство.

Предположительно, на обсуждение данного вопроса может уйти «несколько месяцев, если не дольше», при этом «вывод американских войск не является неизбежным».

Накануне американский журнал Foreign Policy сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность полного вывода своих войск с территории Сирии. По данным издания, Белый дом больше не заинтересован в миссии США в Сирийской Арабской Республике, которую «считает ненужной». Администрация президента Джо Байдена ведет обсуждение, когда и каким образом могут быть выведены войска, однако окончательное решение пока не принято.