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Премьер Ирака ас-Судани заявил о выводе иностранных войск после авиаудара США

Премьер Ирака заявил, что будет создан специальный комитет для подготовки условий прекращения деятельности коалиционных войск на территории страны.
Игнат Далакян 2024-01-06 13:14:01
© Фото: Ameer Al-Mohammedawi, dpa, Globallookpress

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани принял решение о выводе оставшегося контингента иностранных войск с территории страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как передает слова иракского премьера агентство, будет создан специальный комитет, который подготовит условия для прекращения деятельности коалиционных сил на территории Ирака. Отмечается, что туда войдут и представители иностранных армий.

Ас-Судани заявил о своем решении на следующий день после того, как американцами в Багдаде был убит полевой командир Муштака аль-Джавари. Соединенные Штаты подозревали его в нападениях на сотрудников ведомств США в Ираке, в числе которых и организация минометного обстрела посольства в столице Ирака.

Также отмечается, что Соединенные Штаты имеют контингент из 900 военнослужащих в Сирии и 2500 в Ираке, которые, как говорят сами американцы, занимаются консультацией и помогают местным силам.

Ранее в Ираке ракетной атаке подверглась американская база Айн-аль-Асад. Отмечалось, что пострадавших и повреждений не было.

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