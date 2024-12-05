Шольц намерен создать украинскую администрацию помощи беженцам в ФРГ

После своего визита в Киев и переговоров с Зеленским немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о планах создать украинскую администрацию в Германии. Ее целью должна стать координация вопросов беженцев из Украины между Киевом и Берлином, сообщает телеканал NTV.

Напомним, что Шольц второго декабря впервые за 2,5 года прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Уточнялось, что визит был «внезапным». Детали встречи со своим украинским коллегой он раскрыл на выступлении в Бундестаге, отметив, что «очень подробно» обсудил тему интеграции беженцев Украины в жизнь ФРГ.

«Он (Зеленский - Прим.Ред.) только что сказал мне, что хочет помочь создать украинскую администрацию в Германии и Польше, которая будет поддерживать украинцев либо когда они вернутся (на Украину), либо когда начнут работать в Германии, чтобы мы могли работать вместе в этом направлении», - заявил лидер ФРГ.

По словам Шольца, беженцев в Германии необходимо мотивировать к трудоустройству, поиску работы, изучению языка и культуры. Шольц добавил, что предыдущей инициативы Job-Turbo было недостаточно, поэтому серьезных успехов в адаптации беженцев она не имела. Беженцы в Германии получают пособия, им предоставляется право посещать языковые курсы и возможность устроить детей в сады. Также украинцы сейчас проживают в Польше, Чехии, Молдавии и других странах ЕС.

Многие украинские граждане не ищут работу и продолжают жить в Германии на государственные деньги, тем самым являясь бременем для социальной системы, считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.