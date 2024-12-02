Политолог назвал настоящие причины визита Шольца в Киев

Германия сейчас пытается сыграть роль посредника между Россией и Украиной, так как она более всех на Западе заинтересована в прекращении конфликта. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог Борис Межуев, комментируя визит немецкого канцлера Олафа Шольца в Киев.

«Для нее это вполне естественная роль. Хотя трудно сказать, насколько Россия и Украина готовы эту роль принять, потому что у России и Украины очень много претензий по отношению к Германии», - подчеркнул эксперт.

При этом политолог добавил, что в данный момент нет других посредников из так называемой западной коалиции, которые бы пытались решить проблему мирным путем.

По мнению Бориса Межуева, одной из целей визита немецкого политика может быть желание узнать, на какие уступки готова пойти Украина.

«Зеленский уже сказал об уступках. Так что я думаю, что да (попытается узнать об уступках, - Прим.ред.)», - отметил политолог.

Напомним, сегодня утром Олаф Шольц прибыл с официальным визитом в украинскую столицу. Канцлер ФРГ намерен провести переговоры с Владимиром Зеленским.

Ранее пресс-секретарь российского президента отметил, что Владимир Путин ничего не передавал Владимиру Зеленскому через Олафа Шольца.