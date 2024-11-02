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Bild: в Германии в 2024 году трудоустроили менее 1% украинских беженцев

Издание отмечает о полном провале «турбо-программы». Центры занятости не могут устроить их даже после прохождения специальных курсов по интеграции.
Ирина Егорова 2024-11-02 02:47:08
© Фото: Hesther NgKeystone Press Agency, Global Look Press

Ни один украинских беженец, прошедший курс по интеграции в Германии, не устроился на работу в 2023 году при помощи специальных центров занятости, хотя такое предложение поступало 20% выпускников курсов. Об этом пишет Bild со ссылкой на Федеральную счетную палату (BRH).

В 2024 году 40% беженцев успешно окончили курсы, но трудоустроены через центры были менее 1%. Такие данные следуют из отчета. 

Издание отмечает полный провал программы немецкого правительства по трудоустройству беженцев под названием Job-Turbo. Она нацелена на поддержку кандидатов в процессе поиска работы, после «успешного завершения интеграционного курса».

Беженцы в Германии получают пособия, им предоставляется право посещать языковые курсы и возможность устроить детей в сады. Также украинцы сейчас проживают в Польше, Чехии, Молдавии и других странах ЕС.

Многие украинские граждане не ищут работу и продолжают жить в Германии на государственные деньги, тем самым являясь бременем для социальной системы, считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

#Украина #Германия #беженцы #ФРГ #работа #трудоустройство #центры занятости
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