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Шольц прибыл с официальным визитом в Киев

Отмечается, что канцлер ФРГ объявит о выделении помощи киевскому режиму в размере 650 млн евро.
Глеб Владовский 2024-12-02 10:29:11
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с официальным визитом в Киев для проведения переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство DPA.

«Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским», - цитирует сообщение агентства Радио Sputnik.

Отмечается, что визит политика оказался внезапным. Кроме того, Шольц заявил, что объявит о дальнейших поставках вооружений Киеву на сумму в 650 миллионов евро.

Напомним, что немецкий канцлер придерживается позиции оказания помощи Украине, но без поставок ракет Taurus.

#Киев #Владимир Зеленский #Олаф Шольц #канцлер фрг #официальный визит
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