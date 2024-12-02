Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с официальным визитом в Киев для проведения переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство DPA.

«Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским», - цитирует сообщение агентства Радио Sputnik.

Отмечается, что визит политика оказался внезапным. Кроме того, Шольц заявил, что объявит о дальнейших поставках вооружений Киеву на сумму в 650 миллионов евро.

Напомним, что немецкий канцлер придерживается позиции оказания помощи Украине, но без поставок ракет Taurus.