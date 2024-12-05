Песков: о помощи Сирии со стороны РФ можно говорить после оценки ситуации

О степени необходимой помощи от России властям Сирии для борьбы с боевиками можно будет говорить в зависимости от оценки ситуации в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В зависимости от оценки ситуации уже можно будет говорить о той степени помощи которая необходима для властей Сирии», - сказал Песков.

Он уточнил, что речь идет о том, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва очень внимательно следит за событиями в Сирийской Арабской Республике и находится в постоянном диалоге с сирийскими друзьями.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия осуждает вылазку террористов в Сирии. Дипломат подчеркнул, что боевики дестабилизируют напряженное положение в САР.