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Песков: о помощи Сирии со стороны РФ можно говорить после оценки ситуации

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что речь идет о том, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать угрозу.
Игнат Далакян 2024-12-05 13:12:33
© Фото: Juma Mohammad, Keystone Press Agency, Global Look Press

О степени необходимой помощи от России властям Сирии для борьбы с боевиками можно будет говорить в зависимости от оценки ситуации в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В зависимости от оценки ситуации уже можно будет говорить о той степени помощи которая необходима для властей Сирии», - сказал Песков.

Он уточнил, что речь идет о том, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва очень внимательно следит за событиями в Сирийской Арабской Республике  и находится в постоянном диалоге с сирийскими друзьями.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия осуждает вылазку террористов в Сирии. Дипломат подчеркнул, что боевики дестабилизируют напряженное положение в САР.

#в стране и мире #сирия #боевики #конфликт #Дмитрий Песков
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