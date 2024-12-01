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ВКС РФ и сирийские военные за сутки уничтожили не менее 320 боевиков

Российская авиация наносит ракетно-бомбовые удары по террористам.
2024-12-01 22:52:52
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa, Global Look Press

Воздушно-космические силы Российской Федерации продолжают помогать сирийским военным отражать атаки боевиков. Наша авиация наносит ракетно-бомбовые удары по террористам. Об этом сегодня сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

По его словам, ВКС РФ поражают пункты управления, позиции РСЗО и артиллерии, склады и живую силу боевиков. За сутки ликвидировали не менее 320 террористов. Кроме того, уничтожены 63 единицы техники.

Напомним, накануне в ЦПВС отчитались о ликвидации около 300 боевиков. Днем ранее сообщалось об уничтожении не менее 200 террористов, а в четверг - о более 400.

В субботу сирийский президент Башар Асад выразил уверенность, что территориальную целостность страны удастся отстоять при помощи друзей арабской республики.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#вкс #сирия #Минобороны России #МО РФ #атака #цпвс #Олег Игнасюк
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