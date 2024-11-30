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Асад: Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников

Башар Асад обсудил с главой ОАЭ ситуацию в Сирии и борьбу с террористическими группировками, а также некоторые проблемы в ближневосточном регионе.
Марина Крижановская 2024-11-30 23:35:23
© Фото: © kremlin. ru Global Look Press Global Look Press

Сирийский президент Башар Асад выразил уверенность, что территориальную целостность страны удастся отстоять при помощи друзей и союзников арабской республики.

Он провел телефонные переговоры с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бин Заидом Аль Нахайяном. Заявление главы арабской республики приводит местный МИД.

«Сирия продолжает защищать свою стабильность и территориальную целостность от всех террористов и тех, кто их поддерживает. Она способна при помощи союзников и друзей нанести им поражение и ликвидировать их, какими бы интенсивными ни были их террористические атаки», - процитировала Асада пресс-служба сирийского министерства иностранных дел.

Напомним, 30 ноября Минобороны Сирии заявило о проведении передислокации войск. Основной целью таких маневров заявлено сохранение жизней мирных жителей и военнослужащих, и подготовка к контрнаступлению. Ситуация начала обостряться 28 ноября, когда боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ранее «Джебхат ан-Нусра»* - обе запрещенные в РФ террористические группировки) ударили по позициям правительственных войск Сирии в провинциях Алеппо и Идлиб.

Кроме того, сказано о десятках погибших сирийских военных во время боевых действий против террористов в провинциях Идлиб и Алеппо. По последним данным, террористические группировки проникли в Алеппо и взяли город в окружение.

Также сообщалось, что российские Воздушно-космические силы за сутки уничтожили не менее 300 террористов в Алеппо и Идлибе. В частности, ракетно-бомбовым ударам подвергаются склады, пункты управления, артиллерийские позиции и личный состав боевиков.

* «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джебхат ан-Нусра» - террористические группировки, запрещенные в России.

#в стране и мире #сирия #Ближний Восток #оаэ #террористы #Башар Асад #Мухаммед Бин Заид Аль Нахайян
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