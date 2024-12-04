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Небензя заявил, что Россия осуждает вылазку террористов в Сирии

Постпред РФ при ООН Небензя подчеркнул, что боевики дестабилизируют напряженное положение в Сирии.
Марина Крижановская 2024-12-04 00:59:30
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: russiaun, Telegram

Россия решительно осуждает действия группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (террористическая организация, запрещенная в РФ), контролирующей сирийскую провинцию Идлиб и совершившей скоординированную вылазку. Об этом заявил Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Самым решительным образом осуждаем эту скоординированную вылазку контролирующих Идлиб террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"*, дестабилизирующую и без того напряженное положение на сирийской земле», - сообщил он во время заседания.

Небензя добавил, что российская сторона неоднократно предупреждала, что нельзя заигрывать с международными террористами, находящимися в непосредственной близости от Алеппо.

«Однако наши западные коллеги, движимые ненавистью к законной власти в Сирии, так и не прекратили взаимодействие с ними», - сообщил Постпред РФ.

По его словам, результат не заставил себя ждать, и террористы воспользовались тяжелой обстановкой в Сирии, в частности, на Голанских высотах и на границе с Ливаном, и нанесли сирийцам «удар в спину». Все это стало продолжением разрастающегося палестино-израильского конфликта, но получило еще одно измерение - сирийское, подытожил российский дипломат.

Немногим ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с иранским президентом Масудом Пезешкианом обстановку в Сирийской Арабской Республике. Они выразили безусловную поддержку действиям властей Сирии по восстановлению порядка. Также отметили важность координации усилий в рамках «Астанинского формата» с участием Турции.

Внутрисирийский кризис начался с конца ноября, когда террористы ударили по позициям правительственных войск Сирийской Арабской Армии. Воздушно-космические силы РФ помогают отражать атаки боевиков. Уже сообщалось об уничтожении сотен участников вооруженных бандформирований.

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