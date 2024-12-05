Reuters: Трамп хочет заключить сделку по Газе до инаугурации

Будущий специальный посланник по Ближнему Востоку избранного президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф отправился в регион, чтобы провести переговоры с Израилем и Катаром.

Это связано с желанием Трампа заключить сделку о прекращении огня и обмене израильских заложников до его инаугурации 20 января 2025 года. Об этом со ссылкой на источник, осведомленный о переговорном процессе сообщает агентство Reuters.

«Стивен Уиткофф, новый посланник, встретился отдельно в конце ноября с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани», - уточнили журналисты агентства.

Кроме того, источник СМИ отметил, что Государство Катар, будучи ключевым посредником, возобновило свои усилия по заключению сделки между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем после их приостановки в прошлом месяце.

Напомним, кроме Катара, роль медиатора играли США и Египет. На протяжении всей новой фазы палестино-израильского противостояния они вместе работали над непрямыми переговорами.

Однако те не привели к устойчивому прекращению огня или освобождению израильских заложников, удерживаемых в анклаве. При этом источник Reuters надеется, что переговорщики ХАМАС вернутся в катарскую столицу Доху для нового раунда переговоров в ближайшем времени.