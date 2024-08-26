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Посредники сообщили о безрезультатных переговорах по Газе в Каире

Представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС во время переговоров о прекращении боевых действий в секторе Газа не согласились с рядом предложений посредников.
Марина Крижановская 2024-08-26 02:22:46
© Фото: © Gil Cohen Magen XinHua Global Look Press

Очередные переговоры по достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа не увенчались успехом. В этот раз они проходили в столице Египта Каире, в них, как и прежде, участвовали Катар, Египет, США, а также стороны конфликта - Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС.

«Переговоры о возможной сделке по сектору Газа завершились без соглашения в Каире», - сообщает RT со ссылкой на американское информагентство.

При этом отмечается, что ключевой момент заключался в так называемом Филадельфийском коридоре - узком участке длиной 14,5 километров между Египтом и южной границы Газы. В частности, Израиль хотел бы там присутствие своих войск. В ответ посредники предложили альтернативные идеи присутствию израильтян в этом коридоре и коридоре Нецарим. Однако ни одно из предложений ХАМАС и ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) не приняли.

Кроме того, израильская сторона засомневалась относительно освобождения нескольких задержанных палестинцев, что требует ХАМАС. Израиль потребовал их выезда из Газы, если они будут освобождены.

Последняя попытка уладить палестино-израильский конфликт предпринималась 18 августа - тогда представитель ХАМАС в Ливане заявил о безуспешности переговоров. Они проходили в столице Катара Дохе.

Но 21 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Израиль согласился на вывод ряда войск ЦАХАЛ из сектора Газа. В соглашении, отметил он, четко прописаны даты и места вывода войск израильской армии из Газы. При этом США не приемлют долгосрочной оккупации Газы Израилем, добавил американский дипломат.

#в стране и мире #Ближний Восток #ЦАХАЛ #ХАМАС #палестино-израильский конфликт #сделка по Газе #переговоры в Каире
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