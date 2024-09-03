Нетаньяху отказался отводить ЦАХАЛ из Филадельфийского коридора в Газе

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ не покинет Филадельфийский коридор - узкий участок длиной 14,5 километров между Египтом и южной границей Газы.

Присутствие военных в коридоре имеет стратегическое значения в конфликте с ХАМАС, объяснил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Ось зла нуждается в Филадельфийском коридоре, именно по этой причине мы обязаны контролировать его. Именно поэтому ХАМАС настаивает, чтобы нас там не было. Именно поэтому я настаиваю, чтобы мы там были», - цитирует премьера Life.

Филадельфийский коридор был ключевой темой в ходе очередных переговоров о прекращении огня в Газе. Тогда были предложены альтернативные идеи нахождению израильтян в этом коридоре и коридоре Нецарим. Однако ни одно из предложений ХАМАС и ЦАХАЛ не приняли.

По словам Нетаньяху, ЦАХАЛ фактически перекрыла ХАМАС кислород, изолировав его от Египта. Также он добавил, что контроль над коридором приближает соглашение с палестинской группировкой об освобождении заложников.

Последняя попытка уладить палестино-израильский конфликт предпринималась 18 августа - тогда представитель ХАМАС в Ливане заявил о безуспешности переговоров. Они проходили в столице Катара Дохе.

Но уже 21 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Израиль согласился на вывод ряда своих войск из сектора Газа. В соглашении, отметил он, четко прописаны даты и места вывода солдат израильской армии из палестинского анклава. При этом Соединенные Штаты не приемлют долгосрочной оккупации Газы, добавил американский дипломат.