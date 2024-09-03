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Нетаньяху отказался отводить ЦАХАЛ из Филадельфийского коридора в Газе

Участок имеет стратегическое значение в конфликте с ХАМАС, именно поэтому Израиль должен контролировать его.
Ирина Егорова 2024-09-03 04:27:26
© Фото: Ariel Hermoni-GPOXinHua, Global Look Press

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ не покинет Филадельфийский коридор - узкий участок длиной 14,5 километров между Египтом и южной границей Газы.

Присутствие военных в коридоре  имеет стратегическое значения в конфликте с ХАМАС, объяснил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Ось зла нуждается в Филадельфийском коридоре, именно по этой причине мы обязаны контролировать его. Именно поэтому ХАМАС настаивает, чтобы нас там не было. Именно поэтому я настаиваю, чтобы мы там были», - цитирует премьера Life.

Филадельфийский коридор был ключевой темой в ходе очередных переговоров о прекращении огня в Газе. Тогда были предложены альтернативные идеи нахождению израильтян в этом коридоре и коридоре Нецарим. Однако ни одно из предложений ХАМАС и ЦАХАЛ не приняли. 

По словам Нетаньяху, ЦАХАЛ фактически перекрыла ХАМАС кислород, изолировав его от Египта. Также он добавил, что контроль над коридором приближает соглашение с палестинской группировкой об освобождении заложников.

Последняя попытка уладить палестино-израильский конфликт предпринималась 18 августа - тогда представитель ХАМАС в Ливане заявил о безуспешности переговоров. Они проходили в столице Катара Дохе.

Но уже 21 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Израиль согласился на вывод ряда своих войск из сектора Газа. В соглашении, отметил он, четко прописаны даты и места вывода солдат израильской армии из палестинского анклава. При этом Соединенные Штаты не приемлют долгосрочной оккупации Газы, добавил американский дипломат.

#Египет #сектор Газа #переговоры #нетаньяху #ЦАХАЛ #ХАМАС #филадельфийский коридор
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