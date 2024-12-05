Блинкен анонсировал передачу Украине $50 млрд замороженных активов РФ

Соединенные Штаты и их союзники по «Большой семерке» (G7) завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов Киеву за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Сейчас нам удалось, используя замороженные российские активы, выделить Украине 50 миллиардов долларов, которые будут переведены в ближайшие недели как из США, так и из Европы», - сказал он.

Блинкен выразил уверенность, что средства обеспечат Украине финансовую поддержку на некоторое время в 2025 году.

Кроме того, США озабочены тем, чтобы у Киева имелись боеприпасы, военная техника, в том числе средства противовоздушной обороны (ПВО), и осуществлялось обучение боевиков украинской армии, добавил госсекретарь США.

Соглашение по передаче Украине около $50 было достигнуто странами «Большой семерки» G7 в июне этого года. Тогда премьер-министр Италии Джорджа Мелони уточнила механизм передачи средств - речь идет не о конфискации замороженных российских активов, а о процентах, которые они наращивают со временем. То есть это Киеву предоставляется кредит, для возвращения которого будут использоваться доходы от активов РФ.

Напомним, в мае страны ЕС одобрили план по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Ожидается, что за текущий год эта схема позволит получить до трех миллиардов рублей. 90% этой суммы планируется использовать для поддержки ВСУ. В Минфине России пообещали ответить зеркально на решение Запада использовать активы РФ. По словам главы ведомства Антона Силуанова, в России тоже есть доходы от западных активов.