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В ЕС утвердили передачу Киеву 1,4 млрд евро доходов от активов России

Выделенные деньги направят на закупку оружия для киевского режима.
Сергей Лебедев 2024-06-25 01:03:07
© Фото: Philipp von Ditfurth dpa Global Look Press

Правительства стран Европейского союза утвердили решение о передаче Украине 1,4 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Предполагается, что выделенные деньги направят на закупку оружия.

«Эти средства — 1,4 миллиарда евро — будут переданы в следующем месяце. Еще миллиард будет передан в последующие месяцы», - цитирует РИА Новости слова Жозеп Борреля.

Напомним, 21 мая Еврокомиссия анонсировала первое изъятие у европейских банков российских активов. Тогда же было обещано, что подобные платежи будут осуществляться дважды в год.

В Минфине России пообещали ответить зеркально на решение Запада использовать активы РФ. По словам главы ведомства Антона Силуанова, в России тоже есть доходы от западных активов.

#Россия #Украина #Киев #ЕС #евросоюз #деньги #Доходы #активы
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