В ЕС утвердили передачу Киеву 1,4 млрд евро доходов от активов России

Правительства стран Европейского союза утвердили решение о передаче Украине 1,4 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Предполагается, что выделенные деньги направят на закупку оружия.

«Эти средства — 1,4 миллиарда евро — будут переданы в следующем месяце. Еще миллиард будет передан в последующие месяцы», - цитирует РИА Новости слова Жозеп Борреля.

Напомним, 21 мая Еврокомиссия анонсировала первое изъятие у европейских банков российских активов. Тогда же было обещано, что подобные платежи будут осуществляться дважды в год.

В Минфине России пообещали ответить зеркально на решение Запада использовать активы РФ. По словам главы ведомства Антона Силуанова, в России тоже есть доходы от западных активов.