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Маск назвал шокирующей ситуацию с военным положением в Южной Корее

Американский миллиардер одним словом прокомментировал отмену военного положения в Республике Корея.
Игнат Далакян 2024-12-04 09:36:14
© Фото: Grzegorz Wajda, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал происходящее в Республике Корея шокирующим. Об этом он написал в своей социальной сети Х.

«Да, это шокирует», - прокомментировал он пост пользователя, где тот задался вопросом о ситуации в стране.

Кроме того, под другим постом, где говорилось о том, что парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, Илон Маск написал «вау».

Напомним, что на заседании присутствовали 190 из 300 депутатов. Решение об отмене военного положения было принято единогласно.

Президент Республики Корея Юн Сок Ель во вторник объявил о введении военного положения. По его словам, такая мера была принята для искоренения просеверокорейских сил и защиты свободного конституционного порядка. Позже лидер страны отозвал войска и согласился с решением парламента отменить военное положение.

#Южная Корея #илон маск #военное положение
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