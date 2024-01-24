Трамп прокомментировал свою победу на праймериз в Нью-Гэмпшире

Экс-глава США и кандидат в президенты Дональд Трамп прокомментировал результаты первых в стране первичных выборах (праймериз), которые состоялись 23 января в штате Нью-Гэмпшир. На первичных выборах он получил более 55% голосов – такой результат был озвучен по итогам подсчета 79% бюллетеней.

«Я очень горжусь результатом», - цитирует его слова телеканал Fox News.

Его главный оппонент в кандидаты президента от Республиканской партии была Никки Хейли. Хейли является экс-губрнатором штата Южная Каролина и бывший постпред ООН. Она поздравила политика с победой, признав свое поражение. Ранее из гонки выбыли Рон Десантис и Вивек Рамасвами.

Однако, власти двух регионов, штатов Мэн и Колорадо, ранее приняли решение отстранить Трампа от праймериз и не включать его имя в бюллетени. В американские суды поступали иски с требованием запретить Трампу участвовать в предстоящих выборах главы государства от Республиканской партии из-за его якобы участия в штурме Капитолия 6 января 2021 года, когда его сторонники заблокировали на несколько часов работу Конгресса США. Таким образом, Трамп не должен быть допущен к президентской гонке на основании 14-ой поправки к конституции, которая не допускает к выборам тех, кто «занимая должность, принимал участие в мятеже или восстании против США».