Дональду Трампу запретили участвовать в праймериз в штате Мэн

Имя бывшего американского президента Дональда Трампа запретили включать в бюллетени праймериз республиканцев в штате Мэн. Такое решение принял высокопоставленный представитель избирательной комиссии региона, сообщает CNN.

Отмечается, что основанием для этого стала 14-я поправка к конституции, ограничивающая в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, принимал участие в мятеже».

Таким образом, Мэн стал вторым штатом, отстранившим Трампа от праймериз. Аналогичное решение ранее приняли в Колорадо.

Напомним, в суды 16 штатов поступили иски с требование запретить экс-президенту участвовать в выборах.