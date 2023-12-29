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Дональду Трампу запретили участвовать в праймериз в штате Мэн

Основанием для такого решения стала 14-я поправка к конституции США.
Сергей Лебедев 2023-12-29 09:16:01
© Фото: Delcia LopezKeystone Press Agency, Global Look Press

Имя бывшего американского президента Дональда Трампа запретили включать в бюллетени праймериз республиканцев в штате Мэн. Такое решение принял высокопоставленный представитель избирательной комиссии региона, сообщает CNN.

Отмечается, что основанием для этого стала 14-я поправка к конституции, ограничивающая в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, принимал участие в мятеже».

Таким образом, Мэн стал вторым штатом, отстранившим Трампа от праймериз. Аналогичное решение ранее приняли в Колорадо. 

Напомним, в суды 16 штатов поступили иски с требование запретить экс-президенту участвовать в выборах.

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