Хейли поздравила Трампа и признала поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли признала свое поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире. Политик поздравила с победой своего соперника и бывшего американского лидера Дональда Трампа.

«Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня. Он ее заслужил. Я хочу это признать», - сказала она.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал Никки Хейли «поджигательницей войны». По его словам, экс-губернатор является частью «больного политического класса», от которого нужно избавить Америку.

Она осталась последним соперником Дональда Трампа в борьбе за право баллотироваться от республиканцев. Ранее из гонки выбыли Рон Десантис и Вивек Рамасвами.