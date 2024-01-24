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Хейли поздравила Трампа и признала поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире

Она осталась единственным соперником бывшего американского лидера в борьбе за право баллотироваться в президенты от республиканцев.
Сергей Лебедев 2024-01-24 05:22:01
© Фото: Rod Lamkey - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли признала свое поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире. Политик поздравила с победой своего соперника и бывшего американского лидера Дональда Трампа.

«Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня. Он ее заслужил. Я хочу это признать», - сказала она.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал Никки Хейли «поджигательницей войны». По его словам, экс-губернатор является частью «больного политического класса», от которого нужно избавить Америку.

Она осталась последним соперником Дональда Трампа в борьбе за право баллотироваться от республиканцев. Ранее из гонки выбыли Рон Десантис и Вивек Рамасвами.

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