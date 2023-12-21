Иски с требованием запретить Трампу участвовать в выборах подали 16 штатов США

В исках утверждается, что Трамп не имеет права избираться на должность президента в соответствии с 14 поправкой Конституции США.

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В США в суды 16 штатов поступили иски с требованием запретить экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в предстоящих выборах главы государства от Республиканской партии. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на базу данных правовой фирмы Lawfare.

В исках ссылаются то, что Трамп якобы участвовал в штурме Капитолия 6 января 2021 гожа, когда сторонники Трампа заблокировали на несколько часов работу Конгресса США. После этого Трамп был обвинен по четырем статьям, включая «сговор с целью обмана США», однако бывший президент заявил о своей невиновности. Согласно 14-й поправке к Конституции Штатов, президентом страны не может стать тот, кто, «занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США».

«По меньшей мере в 16 штатах в настоящее время находятся на рассмотрении судебные иски, в которых утверждается, что у Трампа нет права избираться на должность президента в соответствии с 14 поправкой Конституции США», - написали в NYT.

Суд штата Колорадо ранее запретил Дональду Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от партии республиканцев, тем самым не допуская его к президентской гонке. Спикер Палаты представителей американского Конгресса республиканец Майк Джонсон назвал это решение «безрассудным» и счел, что Верховный суд США отменит постановление суда Колорадо, позволив «американцам определять, кто будет следующим президентом».