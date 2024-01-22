Трамп заявил, что изгонит «поджигателей войны», таких как Хейли

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на митинге в Нью-Гемпшире, где во вторник, 23 января, пройдут республиканские праймериз, назвал экс-губернатора штата Южная Каролина и бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли «поджигательницей войны» и частью «больного политического класса», от которого он хотел бы избавить Америку.

Напомним, Хейли стала последним соперником Трампа в борьбе за право баллотироваться от Республиканской партии после того, как из президентской гонки выбыли губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами.

«Мы изгоним поджигателей войны. Мы изгоним людей, которые хотят все время устраивать войны. Никки одна из таких», - передает его слова РИА Новости.

Бывший американский лидер также отметил, что Соединенные Штаты ближе к Третьей мировой войне, чем всем кажется, а также раскритиковал рост напряженности на Ближнем Востоке и снова пообещал разрешить украинский конфликт сразу после своей победы на выборах президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года.

По словам экс-главы Белого дома, Никки Хейли поддерживают сторонники Джо Байдена, так как они считают, что ее будет легче победить на предстоящем голосовании.