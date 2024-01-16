Рамасвами заявил о поддержке Трампа и выходе из президентской гонки в США

Предприниматель Вивек Рамасвами вышел из игры за кресло хозяина Белого дома и заявил о поддержке Дональда Трампа, лидирующего после старта в Айове предварительных выборов президента США. Об этом передает «360».

«Я принял решение выйти из президентской гонки», - сообщил Рамасвами.

Он сошел с предвыборной дистанции, набрав порядка 7,8% голосов республиканцев в Айове и замкнув пятерку лидеров. Победу одержал 45-й президент США Дональд Трамп, которого Рамасвами поздравил по телефону с успехом на предварительных выборах Республиканской партии и заверил в поддержке его кандидатуры.

По предварительным данным, Трамп вырвался вперед, получив 52% голосов. В тройке лидеров со значительным разрывом идут губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред при ООН Никки Хейли.

Напомним, что 5 ноября 2024 года в США состоятся выборы президента. Эксперты считают, что основная борьба развернется между лидером республиканцев Трампом и действующим главой страны демократом Джо Байденом.